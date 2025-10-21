Honey Moon il nuovo brano di Vincent Palazzo che racconta un’estate di emozioni e sogni

“Honey Moon” nasce come un racconto sonoro, un percorso che accompagna l’ascoltatore in un viaggio intimo e romantico. Ogni nota è una fotografia: gli sguardi complici degli sposi, la magia delle notti estive, le atmosfere sospese tra sogno e realtà. È un brano che profuma di libertà, ma anche di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it