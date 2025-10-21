Hollywood infila la terza e ipoteca la CRZ

Era al debutto su un palcoscenico prestigioso, come quello del Rally Città di Bassano, ed alla seconda apparizione sulla Renault Clio Williams gruppo A di Dream Car, in coppia con Mattia Toffano, ma “Hollywood” ha fatto fede al proprio nome d'arte, mettendo a segno il terzo podio consecutivo del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

