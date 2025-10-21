Hojlund si impegnerà per tornare in campo contro l’Inter Corsport

Rasmus Hojlund non ci sarà questa sera a Eindhoven per la sfida di Champions del Napoli. Un’assenza importante per Conte che dovrà scendere in campo ancora una volta con Lucca centravanti. Leggi anche: Napoli: Lucca 40 milioni, l’Inter ha preso Bonny a 23. L’attaccante danese, dopo aver saltato la gara di Torino per un affaticamento muscolare, ha alzato bandiera bianca anche ieri a Castel Volturno per la sfida contro il Psv. Secondo il Corriere dello Sport sarebbe a rischio anche la sua partecipazione alla sfida con l’Inter. “Confermate le due indicazioni pre Champions: Rasmus non è partito per Eindhoven, salterà anche la partita di oggi per i postumi dell’affaticamento rimediato prima del Torino e s’impegnerà a recuperare in tempo per la sfida di sabato con l’Inter al Maradona”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund si impegnerà per tornare in campo contro l’Inter (Corsport)

