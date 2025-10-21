Hojlund niente PSV | rientro con l’Inter al Maradona

Rasmus Hojlund non prenderà parte alla trasferta europea del Napoli. L’attaccante danese, come riportato dal Corriere del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Spunta la data del rientro di Hojlund e McTominay LE ULTIME http://bit.ly/4hf1KS8 - facebook.com Vai su Facebook

Vigilia di Champions, Conte spera nei recuperi di Hojlund e McTominay. Domani la trasferta in casa del Psv Eindhoven. Più probabile il rientro dell'attaccante danese, mentre, c'è qualche dubbio in più per lo scozzese @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/ar - X Vai su X

Napoli, quando rientrano McTominay e Hojlund? Uno può può farcela col PSV, l’altro… - Le ultime sulle condizioni dei due big infortunati Piove sul bagnato in casa Napoli. Segnala calcionews24.com

Napoli, McTominay verso il rientro con il Psv. Hojlund ancora ai box - Ma McTominay ci crede, ci spera, pensa di poter coprirsi il giusto per poter calciare liberamente ed esserci in Champions League, in una partita che ha un peso: rinunciare non gli piace e tenterà sino ... Riporta msn.com

Hojlund al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Napoli - È Rasmus Hojlund l'attaccante scelto dal Napoli e da Antonio Conte per sostituire l'infortunato Lukaku. Lo riporta gazzetta.it