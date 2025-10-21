Hockey in linea serie a Vano il gol di Cimatti Poi Warpigs ko in casa

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esce sconfitta dal match che poteva valere il riscatto, la Libertas Forlì: 1-3 al pattinodromo di via Ribolle al cospetto dei Kraken Camaiore, a discapito dei 36 tiri tentati dai biancoblù. Dopo il vantaggio ospite, i Warpigs recuperano nella seconda frazione con Cimatti, poi i Kraken dilagano con una doppietta di Lilli. "La squadra c’è – scrive la società di via Ribolle –, i risultati finora latitano, ma i ragazzi hanno ampi margini di miglioramento. È mancato qualcosa, soprattutto nella concentrazione e nella convinzione". Altri risultati: Vicenza-Edera Trieste 12-3, Milano-Legnaro 5-4, Cittadella-Cus Verona 4-2 e Civitavecchia-Asiago 1-8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

hockey in linea serie a vano il gol di cimatti poi warpigs ko in casa

© Sport.quotidiano.net - Hockey in linea serie a. Vano il gol di Cimatti. Poi Warpigs ko in casa

Leggi anche questi approfondimenti

hockey linea serie vanoHockey in linea serie a. Vano il gol di Cimatti. Poi Warpigs ko in casa - Esce sconfitta dal match che poteva valere il riscatto, la Libertas Forlì: 1- Segnala sport.quotidiano.net

hockey linea serie vanoHockey inline serie A. Warpigs a caccia del riscatto in casa con i Kraken Camaiore - Deve riprendere la retta via, la Libertas Hockey Forlì, che dopo due brucianti sconfitte cerca ... Si legge su msn.com

Hockey in linea serie B. Warpigs, riscatto cercasi con i Mammuth - La Libertas Hockey Forlì affronta la capolista della serie A, dopo la sconfitta dello scorso weekend. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Hockey Linea Serie Vano