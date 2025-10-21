Hockey in linea serie a Vano il gol di Cimatti Poi Warpigs ko in casa
Esce sconfitta dal match che poteva valere il riscatto, la Libertas Forlì: 1-3 al pattinodromo di via Ribolle al cospetto dei Kraken Camaiore, a discapito dei 36 tiri tentati dai biancoblù. Dopo il vantaggio ospite, i Warpigs recuperano nella seconda frazione con Cimatti, poi i Kraken dilagano con una doppietta di Lilli. "La squadra c’è – scrive la società di via Ribolle –, i risultati finora latitano, ma i ragazzi hanno ampi margini di miglioramento. È mancato qualcosa, soprattutto nella concentrazione e nella convinzione". Altri risultati: Vicenza-Edera Trieste 12-3, Milano-Legnaro 5-4, Cittadella-Cus Verona 4-2 e Civitavecchia-Asiago 1-8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
