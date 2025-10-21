Un racconto shock, arrivato da un testimone insospettabile, ha cambiato il corso delle indagini sull’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket ucciso da un sasso lanciato contro il mezzo sulla statale Rieti-Terni. La sua testimonianza ha spezzato il muro di omertà, fornendo agli inquirenti la chiave che ha portato all’arresto dei presunti responsabili. Leggi anche: Primo morto in Italia per Nitazeni, l’allarme di Crepet: “Fa strage di giovani” Il racconto del ragazzo che ha visto tutto. Secondo quanto rivelato da la Repubblica, un giovane, minorenne, era presente sulla scena la notte della tragedia, nascosto dietro un guardrail, mentre il gruppo di ultrà si appostava lungo la strada. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Ho visto tutto". Assalto al pullman di tifosi, i colpevoli inchiodati: ecco da chi