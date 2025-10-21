Ho un tumore terribile Televisione sotto choc la confessione dell’attrice

Ha parlato con la sincerità di chi ha attraversato un momento di grande paura e ne è uscito con una nuova consapevolezza. La star di una celebre serie medica americana, oggi impegnata nella nuova edizione di Strictly Come Dancing, ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento di isterectomia e a un ciclo di radioterapia dopo una diagnosi che le ha cambiato la vita. L’attrice, intervistata dall’Independent, ha raccontato che la malattia è stata scoperta solo alla fine dell’anno scorso, dopo mesi in cui aveva sottovalutato i sintomi. “Pensavo che ciò che provavo fosse dovuto alla vecchiaia e in un certo senso l’ho accettato”, ha confessato, spiegando che a 62 anni aveva interpretato i segnali del corpo come un normale effetto del tempo che passa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

"Il tumore è tornato e se l'è portato via". Televisione in lutto, addio all'attore: ha perso la battaglia contro la terribile malattia - facebook.com Vai su Facebook

Raimondo Todaro: “Ho tolto quattro tumori, sto benissimo. Ora è mio padre a dover combattere” - Il ballerino, oltre a commentare Ballando con le stelle, ha parlato anche dei tumori che ha dovuto ... Lo riporta fanpage.it

Enrica Bonaccorti parla della diagnosi di tumore al pancreas al TG1: “Non ho provato né paura né tristezza, ma solo l’assenza, come un lungo letargo” - Che Enrica Bonaccorti stesse affrontando un periodo di malattia e sofferenza era chiaro a tutti da un paio di giorni, quando la storica conduttrice televisiva aveva affidato ai propri social uno ... Da ilfattoquotidiano.it

Enrica Bonaccorti parla del tumore per la prima volta in tv: “Non ho tante speranze” - Nel post pubblicato sul suo profilo social, Enrica Bonaccorti aveva scritto parole che lasciavano intuire il peso del silenzio tenuto a lungo: “Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più ... Riporta dilei.it