Ho fatto pace con i miei demoni so cosa mi fa stare bene e sono più lucido Tra i coetanei c’è spaesamento generale | Mecna e le discordie armoniose
Si intitola “Discordia, armonia e altri stati d’animo” il nuovo disco di Mecna, in uscita il 24 ottobre. Il rapper ha voluto ancora una volta fotografare i suoi stati d’animo, la ricerca interiore ma anche lanciandosi in un ritratto della sua generazione. Un lavoro introspettivo con la presenza di due nuovi produttori Lvnar e Fudasca. Ad anticipare il nuovo album sono i brani “Ritratti” e “La stessa canzone”, usciti rispettivamente il 26 settembre e il 14 ottobre. “ Volevo che il titolo fosse complesso, ma allo stesso tempo una cosa molto semplice. – ha affermato Mecna – Discordia credo sia una delle parole più belle che ci siano o almeno, in questo periodo, ci sono particolarmente affezionato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
