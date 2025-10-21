HiRef arriva la certificazione per la parità di genere | è fra le prime del settore metalmeccanico

HiRef, azienda fra le più innovative nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per la climatizzazione sostenibile e l’efficienza energetica, ha ottenuto, fra le prime realtà del suo settore, la certificazione UniPdR 125:2022 per la parità di genere. Il percorso verso la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

