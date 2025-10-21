Hernanes irrita i tifosi della Roma con una dichiarazione sui social La reazione dei giallorossi

Inter News 24 Hernanes continua ad infiammare il pubblico con dichiarazioni pesanti sui social. Questa volta è il turno della Roma, presa di mira dall’ex Lazio e Inter. Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter, ha commentato con grande entusiasmo la vittoria dei nerazzurri contro la Roma di Gian Piero Gasperini nel post partita trasmesso su DAZN. L’ex giocatore, noto per la sua classe e visione di gioco, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’ Inter, evidenziando l’ottima prestazione della squadra di Cristian Chivu. Il commento di Hernanes e la reazione dei tifosi giallorossi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hernanes irrita i tifosi della Roma con una dichiarazione sui social. La reazione dei giallorossi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#NapoliSporting, Hernanes attacca: "Il Napoli non funziona! Squadra stravolta e McTominay sparito, ha vinto solo perché..." ? - facebook.com Vai su Facebook

Hernanes incredulo dopo la contestazione dei tifosi della Roma: “Dai ragazzi, si vede che…” - L'ex giocatore della Lazio e dell'Inter ha voluto rispondere alle critiche e alle contestazioni dei tifosi della Roma. Lo riporta msn.com

Hernanes, le parole dopo Roma-Inter scatenano polemiche: l’ex calciatore chiarisce sui social - Inter solleva critiche, ma l’ex centrocampista si scusa e spiega: “Era solo una battuta” ... calciocasteddu.it scrive

Hernanes fa infuriare tifosi Roma e Napoli tra profezie e battute: ecco cosa ha detto - Hernanes scatena polemiche con i tifosi di Roma e Napoli: “Meno male che la Roma ha perso”. Scrive sport.virgilio.it