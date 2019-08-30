Citroën svela il team e la monoposto Gen3 Evo per la Formula EBergonzi sul rigore al Milan: «Errore enorme, il VAR non doveva ...Pedro Felipe recupera e si allena in gruppo con la Juve: possibile la ...Ucraina, attesa per il vertice di BudapestLibertà religiosa. «Fantasie Déco» le opere dalla collezione d'arte di Fondazione Cr Firenze a Casa Bruschi

Arezzo, 21 ottobre 2025 –  La Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo presenta dal 22 o... ► lanazione.it

Forbidden Fruit Anticipazioni 22 ottobre 2025: Zeynep fa una scoperta che le spezza il cuore. Ecco quale...

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 22 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano ch... ► comingsoon.it

È morto Claudio Fico, Vicedirettore vicario del TG5

Lutto al TG5. Nelle scorse ore, è venuto a mancare Claudio Fico, Vicedirettore vicario del telegior... ► davidemaggio.it

Incentivi auto 2025, l'Istat ha aggiornato le zone urbane funzionali. Aggiunti nuovi comuni

La residenza di una Zona urbana funzionale è un requisito essenziale per poter fare richiesta di ot... ► dmove.it

“C’è un lutto, una bruttissima notizia”. Federica Panicucci, l’annuncio in diretta a Mattino Cinque

Si è chiusa con grande commozione la puntata odierna di Mattino 5, il talk di approfondimento condo... ► caffeinamagazine.it

Proiettile con la foto di un poliziotto: il ritrovamento nei giardini davanti alla Questura, indagini in corso

Indagini in corso sul ritrovamento avvenuto questa mattina nei giardini Isabella d'Aragona, a poch... ► baritoday.it

Cantante trap a capo di una rete di pusher a Varese, 11 arresti: i dettagli dell'operazione "Note stonate"

Operazione "Note stonate" a Varese: 19 misure cautelari per traffico di droga, estorsione e armi. Co... ► virgilio.it

Lecce, violenza sessuale su nipotino: arrestato lo zio 58enne

Un uomo di 58 anni residente a Nardò, in provincia di Lecce, è stato arrestato dalla Polizia di Sta... ► lapresse.it

Epic contro Google: la scadenza che cambierà lo store è stata rimandata, ecco perché nessuno sa il motivo

Il 22 ottobre avrebbe dovuto segnare una data storica per l’ecosistema Android. Quel giorno Google ... ► screenworld.it

APR inaugura a Pinerolo il Centro per l’Integrazione e il Testing: un nuovo hub per accelerare l’innovazione aerospaziale

APR ha inaugurato oggi 21 ottobre, presso la sede di Via R. Incerti 10, il Centro per l’Integrazion... ► ilgiornale.it

In pensione a 69 anni e al lavoro fino a 74, le prospettive per il 2050

L’ultimo rapporto Istat sull’invecchiamento della popolazione ha descritto uno scenario complesso p... ► quifinanza.it

Camorra e calcio, la Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria: “Intero comparto in mano al clan D’Alessandro”

La S.S. Juve Stabia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose legat... ► teleclubitalia.it

Infortuni, Fiori (Inail): "Accorciare distanza tra imprese e Istituto"

Milano, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "In Italia il sistema imprenditoriale è costituito da impre... ► iltempo.it

3I/ATLAS si è “nascosto” dietro al Sole, momento cruciale per Avi Loeb: “Potrebbe rilasciare sonde”

L'oggetto interstellare 3I/ATLAS è entrato in congiunzione solare nascondendosi dietro la nostra st... ► fanpage.it

Donna assiste ad abusi su un bimbo e corre a denunciare, arrestato 58enne per violenza sessuale sul nipote

Un uomo di 58 anni, residente a Nardò, in provincia di Lecce, è stato arrestato dalla Polizia, su o... ► ilfattoquotidiano.it

Cibo e parole. Siete pronti a rinunciare ai veggie burger?

Mentre l’Europa discute se vietare i nomi meat sounding ai prodotti vegetali, vale la pena chiederci... ► ecodibergamo.it

Gaza, Trump spalleggia l'Idf e punta il dito contro Hamas: "State violando l'accordo, comportatevi bene e siate gentili, o sarete sradicati" VIDEO

Trump è intervenuto sui raid dell'Idf lanciati a Sud della Striscia ma nessun riferimento alle res... ► ilgiornaleditalia.it

Incendio doloso alla piscina comunale di Verucchio, danni alla pavimentazione della struttura

Martedì, 21 ottobre, poco dopo le 7, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Verucchio per sp... ► riminitoday.it

Città nel caos, consigliera chiede lumi sul piano traffico 'nascosto' da 40mila euro

Dopo il caos dei giorni scorsi la consigliera comunale di Marcianise Rosalba Cibelli ha protocolla... ► casertanews.it

Boniek critico sulla sfida dell’Olimpico: «Roma meritava almeno un pareggio contro l’Inter, squadra matura e aggressiva»

di Redazione Inter News 24Boniek dice la sua sulla sfida giocata nell’ultima giornata di campionato ... ► internews24.com

Persone vulnerabili: l’Asp attiva due nuovi ambulatori odontoiatrici per cure e protesi gratuite

Si amplia la rete dei servizi sanitari dell’Asp di Palermo dedicati alle fasce più fragili della p... ► palermotoday.it

Bergonzi sul rigore al Milan: «Errore enorme, il VAR non doveva intervenire»

di Redazione Inter News 24Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha puntato il dito contro la decisione di... ► internews24.com

Maltempo in Puglia, torna il rischio pioggia nel Barese

Un'ondata di maltempo starebbe per giungere su Bari e provincia. Il nuovo bollettino della Protezi... ► baritoday.it

Como, l’autobus del sabato notte funzionerà 'a chiamata': ecco come funziona”

A due mesi dall’avvio dell’innovativo servizio Flex Urbano, Asf Autolinee annuncia un importante p... ► quicomo.it

Attenzione ai funghi velenosi: i consigli dell'Asl per una raccolta sicura

Con la stagione autunnale, si ripresenta il rischio di casi di intossicazione dovuti al consumo di... ► pisatoday.it

Sampdoria, oggi la presentazione ufficiale in conferenza del tandem Gregucci Foti: ecco le ultimissime novità

Sampdoria, riflettori puntati sulla conferenza di presentazione del duo Gregucci Foti: tutti gli ag... ► calcionews24.com

La premiazione a Mondello dei vincitori del concorso letterario "l’approdo narrativo"

La prima edizione del Concorso Letterario Nazionale “L’Approdo Narrativo”, organizzato dall’Associ... ► palermotoday.it

Sanzioni per 50.000 euro e 2 tonnellate di prodotti ittici sequestrati: i controlli sulla filiera della pesca fra Abruzzo e Molise [FOTO]

Si è conclusa l’operazione complessa per il controllo sull’intera filiera della pesca denominata “... ► chietitoday.it

Scippo del telefono a una madre con il figlio in braccio: 23enne arrestato a Torino

Ha preso di mira una donna con il figlio in braccio e le ha strappato il cellulare, ma è stato rin... ► torinotoday.it

VIDEO | Delitto del trapano, indagini al bivio: trovate altre tracce di Dna sull'arma

È arrivata a un bivio l'indagine sul delitto del trapano, il brutale assassinio di Maria Luigia Bo... ► genovatoday.it

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Bresh, Irama e The Weeknd

Le Certificazioni stilate da Fimi in collaborazione con Niq nella settimana numero 42 del 2025 hann... ► metropolitanmagazine

Si fanno sempre meno figli, l'Abruzzo è la regione con il calo peggiore della natalità

In Italia si fanno sempre meno figli e l'Abruzzo è la regione con meno nati, facendo registrare -1... ► chietitoday.it

Nova Festival, due ragazzi: "Noi sopravvissuti, il nostro amico Ron è stato ucciso"

Dalla festa al massacro in pochi minuti, dalla musica e le danze alla consapevolezza che stava accad... ► tgcom24.mediaset.it

Ucraina, attesa per il vertice di Budapest

Continuano gli sforzi dell’Europa per la pace in Ucraina. Ma il vertice tra Putin e Trump, a Budape... ► tv2000.it

Olimpiadi di Milano Cortina 2026, iniziano i lavori in Piazza Brà

Proseguono a Verona i cantieri legati ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. In ... ► veronasera.it

Black Phone 2: il terrore corre (ancora) sul filo

Nel 2021, riadattando l’omonimo racconto firmato da Joe Hill (figlio d’arte del maestro della narra... ► screenworld.it

Union SG Inter, Hubert pronto a rilanciare la squadra Belga: le ultime sul tecnico degli avversari dei nerazzurri

di Redazione Inter News 24Union SG Inter, il nuovo tecnico debutta con una vittoria e prepara l’impr... ► internews24.com

"Troppe barriere per le aziende agricole, il regolamento sul territorio rurale va semplificato": l'appello di Cia Abruzzo

Cia Abruzzo lancia l’allarme sulla bozza del “Regolamento degli Interventi sul Territorio Rurale” ... ► chietitoday.it

“Come il ponte Morandi”. Italia, cavalcavia si spezza in tangenziale: é emergenza

“Come il ponte Morandi”. Italia, cavalcavia si spezza in tangenziale: é emergenza – La sicurezza de... ► tvzap.it

Venerdì 25 ottobre alle ore 17, presso il Centro Poliedro di Pontedera, si terrà l’incontro “L’ann... ► pisatoday.it

Pregiudicati nella clientela fissa, questore sospende le licenze di due attività di Lucera

Pregiudicati nella clientela fissa, sospese le licenze di due attività presenti nel centro storico... ► foggiatoday.it

Salvini: «Ci sono stati errori, ma nessuna resa dei conti con Vannacci»

«Resa dei conti con Vannacci? No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana, ma sarà assolutamen... ► lettera43.it

Arriva in libreria l’attesa autobiografia di Virginia Giuffre. Con tutte le sconcertanti rivelazioni che il principe Andrea aveva cercato invano di bloccare

Dopo essersi dichiarato innocente per anni, arrivando persino a sborsare milioni di sterline nella ... ► iodonna.it

Luis Enrique per difendere Chevalier tira in ballo Donnarumma: «L’avete ucciso sportivamente negli ultimi quattro anni»

Alla vigilia di Leverkusen-Psg, Luis Enrique ha ricordato alla stampa francese il modo in cui criti... ► ilnapolista.it

Si ammala per il lavoro all'Italsider: i giudici aumentano l'indennità dopo ricorso

Accolto il ricorso di un lavoratore dell’Italsider al quale la Corte d’Appello di Napoli ha ricono... ► casertanews.it

Nicola Pietrangeli di nuovo contro Sinner: “Il no alla Davis è uno schiaffo al mondo sportivo italiano”

Nicola Pietrangeli di nuovo contro Jannik Sinner: l’ex tennista, infatti, ha criticato la scelta de... ► tpi.it

L’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy in prigione

Nicolas Sarkozy entra in cella. È il primo ex capo di stato europeo incarcerato dal proprio paese d... ► tv2000.it

Assalto al pullman del Pistoia basket, tre persone fermate

Primi arresti per la morte di Raffaele Marianella: l’autista del pullman di tifosi del Pistoia Bask... ► tv2000.it

VIDEO | Economia modenese stabile ma occupazione in difficoltà: crescono gli inattivi, soprattutto donne

Nonostante un contesto internazionale segnato da conflitti, tensioni geopolitiche e cambiamenti cl... ► modenatoday.it

Catania, condizioni igieniche 'horror' nei ristoranti: il video e la quantità di cibo sequestrata

Task force della Polizia di Stato sanziona locali a Catania per irregolarità igieniche, lavorative e... ► virgilio.it

Milan primo anche grazie alle ‘Allegrate’: i quattro punti cardine del lavoro del mister

Con i tre punti conquistati domenica sera a 'San Siro' contro la Fiorentina, il Milan di Massimilian... ► pianetamilan.it

La magia di Aladdin al teatro Sociale: musical dal vivo con Giovanni Abbracciavento

FASANO – Riparte dopo la pausa estiva la Rassegna Kids Katharà, il cartellone dedicato alle famigl... ► brindisireport.it

La presentazione del libro "Non ricordo" di Alessandro Locatelli: l'incontro al Pickwick

Secondo incontro della rassegna letteraria del Bar Pickwick "È autunno e cadono le foglie". Questa... ► palermotoday.it

Premiati 11 formaggi veronesi, due i migliori assoluti

Anche la provincia di Verona si è distinta a Caseus 2025, la grande rassegna del formaggio ospitat... ► veronasera.it

Guardiagrele e Rocca San Giovanni ospitano la prima edizione del Serpentosa Fest

Dal cuore della Maiella alla Costa dei Trabocchi, prende il via la prima edizione del “Serpentosa ... ► chietitoday.it

Il sindaco di Bagno di Romagna a Salotto blu: "Le aree collinari non sono malati terminali"

Enrico Spighi, conversando con Mario Russomanno a Video Regione, ribalta stereotipi ormai diffusi ... ► cesenatoday.it

Inter, Hernanes “Bonny? Molto meglio di Lookman”

Le parole di Hernanes su Bonny Ange-Yoan Bonny ha conquistato i tifosi dell’Inter. Dopo la prestaz... ► ilprimatonazionale.i

Foliage Madonie: piano Zucchi tra daini, boschi e laghetti

Il sentiero da Piano Zucchi, nel cuore delle Madonie, fino al laghetto mandria del conte è un perc... ► palermotoday.it

Addio al campione di scacchi Daniel Naroditsky, morto a 29 anni

È morto a 29 anni il campione di scacchi Daniel Naroditsky. Grande maestro statunitense e celebre v... ► ilfattoquotidiano.it

Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita, è gravissimo

Dramma a Roma: ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo... ► ilmessaggero.it

Migranti, Magi (+Europa): ‘riformare in fretta la Bossi Fini’

''è necessario riformare la Bossi-Fini e bisogna farlo in fretta realizzando un meccanismo più elast... ► imolaoggi.it

Vetrocemento, architettura della luce tra retro chic e funzionalità

Il design d’interni, come la moda, vive di cicli. Dopo un periodo di oblio, un materiale iconico è ... ► dilei.it