Harper Lee oggi in libreria i suoi racconti inediti ritrovati dopo la morte
(Adnkronos) – Quando nel 1960 'Il buio oltre la siepe' fu pubblicato, sembrò che fosse nato dal nulla: un romanzo perfettamente compiuto, firmato da un'autrice statunitense pressoché sconosciuta. Eppure, Harper Lee non era un fenomeno improvviso, ma il frutto di anni di scrittura solitaria, tentativi, abbandoni e revisioni. Ora, grazie al ritrovamento di una raccolta
Harper Lee, oggi in libreria i suoi racconti inediti ritrovati dopo la morte - In una rara registrazione del 1964, trasmessa dalla radio WQXR di New York, Lee raccontava l'incredulità per l'impatto del suo romanzo d'esordio: "Speravo in una morte rapida e misericordiosa per mano ...