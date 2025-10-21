Harper Lee alle origini in otto racconti ritrovati

21 ott 2025

Da oggi, martedì 21 ottobre 2025, entra in libreria una porta rimasta chiusa per decenni: gli otto racconti inediti di Harper Lee, accompagnati da scritti ritrovati, permettono di seguire all’origine la nascita di una voce che ha segnato il Novecento e continua a interrogare il nostro presente. Una voce che non è nata dal nulla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

