Harper Lee alle origini in otto racconti ritrovati

Da oggi, martedì 21 ottobre 2025, entra in libreria una porta rimasta chiusa per decenni: gli otto racconti inediti di Harper Lee, accompagnati da scritti ritrovati, permettono di seguire all'origine la nascita di una voce che ha segnato il Novecento e continua a interrogare il nostro presente. Una voce che non è nata dal nulla .

