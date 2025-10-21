Hanno trovate telefonate Garlasco nuove intercettazioni ad Andrea Sempio e i genitori

Nuovi e inquietanti particolari emergono sul delitto di Garlasco, una vicenda che da oltre quindici anni continua a riempire le cronache e a sollevare interrogativi. Le novità riguardano Andrea Sempio, il giovane amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, la vittima, oggi indagato in un secondo filone d’inchiesta. Un tassello importante è stato aggiunto nel corso dell’ultima puntata di Quarta Repubblica, dove è stata mandata in onda un’intercettazione ambientale che potrebbe rivelarsi significativa per comprendere alcuni movimenti del ragazzo nelle ore successive al delitto. L’intercettazione risale al 9 febbraio 2017, alle 20:00 circa, e registra una conversazione tra Andrea Sempio e i suoi genitori, Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

