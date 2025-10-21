Le strade italiane continuano a essere teatro di troppi incidenti. Secondo gli ultimi dati Istat, ogni giorno si contano oltre 400 sinistri in tutto il Paese, molti dei quali con esiti gravi o fatali. Le cause? Sempre le stesse: eccesso di velocità, distrazione alla guida e stanchezza, a cui si aggiungono maltempo e manutenzione insufficiente di alcune tratte autostradali. Un fenomeno che non accenna a fermarsi. Nel 2025, il numero delle vittime è in crescita rispetto all’anno precedente, con un picco nei mesi estivi e nei fine settimana. Le autostrade del Nord restano tra le più colpite, dove il traffico intenso e la circolazione dei mezzi pesanti aumentano il rischio di incidenti multipli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Hanno chiuso l'autostrada". Schianto mortale devastante: traffico in tilt, più mezzi coinvolti