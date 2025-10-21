Hanno chiuso l’autostrada Incidente stradale mortale schianto devastante

– Il numero di incidenti stradali in Italia continua a destare seria preoccupazione. Secondo gli ultimi dati Istat, ogni giorno si registrano oltre 400 sinistri sulle strade italiane, spesso con esiti tragici. Tra le principali cause si annoverano eccesso di velocità, disattenzione alla guida, stanchezza e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. A questi fattori si aggiungono condizioni meteorologiche sfavorevoli e in alcuni casi la carente manutenzione di tratti autostradali e statali. “Hanno chiuso l’autostrada”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

