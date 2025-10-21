Hanno chiuso l’autostrada Incidente stradale mortale schianto devastante
– Il numero di incidenti stradali in Italia continua a destare seria preoccupazione. Secondo gli ultimi dati Istat, ogni giorno si registrano oltre 400 sinistri sulle strade italiane, spesso con esiti tragici. Tra le principali cause si annoverano eccesso di velocità, disattenzione alla guida, stanchezza e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. A questi fattori si aggiungono condizioni meteorologiche sfavorevoli e in alcuni casi la carente manutenzione di tratti autostradali e statali. “Hanno chiuso l’autostrada”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scopri altri approfondimenti
#MetroFirenze chiuso tratto dell'autostrada A1, tra Barberino di Mugello e Firenzuola (direzione Bologna). La chiusura è dovuta ai danni che l'incendio di un mezzo pesante ha causato alla galleria Largnano. Società Autostrade sta lavorando con il proprio per - facebook.com Vai su Facebook
#autostrada A14 Per lavori chiuso il casello RIMINI NORD in entrata verso Ancona, dalle 22 di venerdì 26 settembre alle 5 di sabato 27 settembre 2025. - X Vai su X