Hanno chiuso l’autostrada Incidente stradale mortale schianto devastante tra più mezzi

Negli ultimi mesi in Italia il numero di incidenti stradali ha raggiunto livelli preoccupanti. Secondo i dati più recenti dell'Istat, ogni giorno sulle nostre strade si verificano in media oltre 400 sinistri, molti dei quali con conseguenze gravi o mortali. Le cause principali restano sempre le stesse: eccesso di velocità, distrazione alla guida, stanchezza e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. A questi fattori si aggiungono le condizioni meteorologiche avverse e, in alcuni casi, la manutenzione insufficiente di tratti autostradali e strade statali.

