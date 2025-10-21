Handmade With Love il mercatino di soli artigiani all' Ex Mattatoio
Domenica 26 ottobre, la Città dell’Altra Economia (Ex-Mattatoio) si trasforma in un vivace palcoscenico di creatività, passione e bellezza fatta a mano. Torna Handmade With Love, il mercatino dedicato esclusivamente all’artigianato autentico, dove ogni creazione racconta una storia, ogni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Meraviglia Mia! . Handmade in Sicily With LOVE ? . Vi aspetto in via Giovanni di Giovanni 20 a Taormina . ?INFO e PREZZI in Direct Spediamo in Italia e all’estero! [email protected] +393386848737 #handmade #handmadeinsicily #d - facebook.com Vai su Facebook
Handmade With Love, mercatino di soli artigiani a Roma https://ift.tt/BWyTkre - X Vai su X
Handmade With Love, il Mercatino di Soli Artigiani a Roma - Scopri l'Artigianato con Handmade With Love, un evento imperdibile per esplorare prodotti artigianali realizzati con dedizione e creatività da talentuosi artigiani di Roma e dintorni. Si legge su romatoday.it
Handmade With Love, mercatino di Soli Artigiani a Roma - Un'occasione unica per scoprire prodotti artigianali realizzati con passione e creatività da veri artigiani di Roma e dintorni. Segnala romatoday.it