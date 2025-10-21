Hamsik rivela un retroscena sul suo addio al Napoli. Il centrocampista ed ex capitano del club partenopeo ne ha parlato a Nss Sports Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato in un’intervista a Nss Sports, raccontando il legame profondo che lo unisce alla città partenopea e alla squadra che gli ha regalato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Hamsik rivela: «Napoli è la mia casa, la cresta è il mio portafortuna. Sarei rimasto se non fosse successo questo!»