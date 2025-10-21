Hamsik | Napoli spaventa la prima volta che la vedi poi ti innamori

Marek Hamsik ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nss Sport in cui parla della città di Napoli, dove ha vissuto per dodici anni e indossato la fascia di capitano della squadra azzurra. Le dichiarazioni di Hamsik. « Sono tutti spaventati quando vedono Napoli per la prima volta, però da dopo la seconda si innamorano perché in questa città c’è tutto: un buon clima, un buon cibo, il mare e la passione per il calcio che si sente in tutte le parti ». « I tatuaggi sono la mia passione, ma la cresta fa parte di me e l’ho considerato il mio porta fortuna durante la carriera e l’ho toccata solo durante le occasioni speciali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamsik: «Napoli spaventa la prima volta che la vedi, poi ti innamori»

Argomenti simili trattati di recente

UN EVENTO DEDICATO AD HAMSIK Napoli celebra la sua leggenda: un torneo di street soccer, DJ set a Piazza San Pasquale e il lancio di una collezione di abbigliamento - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Hamsik brinda alla vittoria prima di raggiungere la Slovacchia - Marek Hamsik, capitano di un Napoli che ieri a Empoli ha prima ruggito e poi tremato, ha postato una foto sul suo profilo Instagram prima di raggiungere ... Come scrive calciomercato.com

Hamsik: "Per la prima volta vedo il Napoli grande favorito. Mi sento napoletano? No, lo sono!" - Mister Allegri mi voleva sia in rossonero che alla Juventus. Scrive tuttonapoli.net

Hamsik: "Fui vicino al Milan. Per la prima volta Napoli favorito. Non mi sento napoletano, lo sono" - Marek Hamsik ha confermato ancora una volta tutto il suo amore per la maglia azzurra ed ha ricordato quando fu vicinissimo ai rossoneri. Secondo msn.com