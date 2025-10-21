Chloé Zhao torna al cinema con un film di enorme impatto scenico e narrativo. Al centro l'arte come religione in cui (ri)trovare la strada perduta. Protagonisti, Jessie Buckley e Paul Mescal. Ci sono almeno tre o quattro momenti di cinema irraggiungibile. Un cinema talmente elevato e talmente potente da far venire la pelle d'oca. Perché non c'è dubbio, e finalmente si può dire: Chloé Zhao, dopo l'inspiegabile azzardo (perso) di Eternals, è tornata con un'opera di assoluta bellezza. Basandosi sul romanzo di Maggie O'Farrell, la regista dirige, co-scrive e co-edita Hamnet. Impatto scenico pazzesco, e un'esperienza totale, spinta da una forza emotiva quasi trascendentale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Hamnet, recensione: vita, morte e tutto ciò che muove un capolavoro