Hamas l' orrore | i terroristi spezzano le gambe dei prigionieri palestinesi

La tregua a Gaza è finita, ma dalla Striscia arrivano video orribili. Nelle clip, diventate virali sui social, si vedono i terroristi di Hamas che spezzano le gambe ai palestinesi con spranghe di ferro, oltre a colpirli anche alle ginocchia. "Hamas sta brutalizzando i civili palestinesi " nel tentativo di "ristabilire il controllo", ha spiegato il ministro degli Esteri israeliano, che ha ricondiviso su X il filmato. "Gaza deve essere demilitarizzata ", ha poi aggiunto. In uno dei filmati si vedono due uomini massacrati di botte, dopo essere stati trascinati a terra da quelli che Israele sostiene siano miliziani di Hamas con il volto coperto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

