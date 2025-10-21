Hamas consegna le bare di due ostaggi a Israele

Nonostante l'accordo, restano le tensioni tra Israele e Hamas sul futuro di Gaza. In attesa che l'organizzazione palestinese riconsegni tutti i corpi, Trump incalza: "Rispetti i patti o farà una fine rapida, furiosa e brutale". Intanto il vicepresidente Usa Vance ha incontrato il premier israeliano Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hamas consegna le bare di due ostaggi a Israele

