Hamas consegna diversi corpi di ostaggi a Israele

Nonostante l'accordo, restano le tensioni tra Israele e Hamas sul futuro di Gaza. In attesa che l'organizzazione palestinese riconsegni tutti i corpi, Trump incalza: "Rispetti i patti o farà una fine rapida, furiosa e brutale". Intanto il vicepresidente Usa Vance ha incontrato il premier israeliano Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hamas consegna "diversi corpi di ostaggi a Israele"

Approfondisci con queste news

Gaza, Usa avvertono: "Hamas pianifica attacchi contro i civili". Resta chiuso valico di Rafah Il gruppo palestinese: "Chiusura Rafah ritarda consegna corpi ostaggi" - facebook.com Vai su Facebook

Hamas consegna il corpo di un ostaggio e ribadisce la sua adesione ai primi punti del piano Trump @luigispinola - X Vai su X

Gaza, Hamas stasera consegna altri 2 corpi. Trump: «Faccia ciò che è giusto o la sua fine sarà rapida e brutale» - I miliziani palestinesi: «Ci serve più tempo ma rispettiamo l'accordo». Secondo ilroma.net

Hamas ha consegnato alla Croce Rossa il corpo di un altro ostaggio israeliano - Aggiornamento del 21 ottobre: l’esercito israeliano ha detto che l’ostaggio è stato identificato come Tal Haimi, un militare col grado di maggiore ucciso negli attacchi del 7 ottobre 2023. Da ilpost.it

Hamas consegna altri corpi, Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah. Ma resta il problema del disarmo - Dopo Trump è Netanyahu a minacciare: "Si disarmerà, o tutto ... Come scrive huffingtonpost.it