Hamas consegna corpi di altri 2 ostaggi

Servizitelevideo.rai.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.15 "Israele ha ricevuto, attraverso la Croce Rossa, le bare di due ostaggi morti, che sono state consegnate alle forze dell'esercito all'interno della della Striscia di Gaza". Lo ha annunciato l'ufficio del premier Netanyahu. I corpi saranno trasferiti in Israele. Le famiglie saranno informate una volta completata l'identificazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

hamas consegna corpi 2Hamas ha riconsegnato i corpi di altri due ostaggi israeliani morti nella Striscia di Gaza - Come nei casi precedenti, i miliziani li hanno consegnati alla Croce Rossa nella Striscia di Gaza, che a sua vol ... Riporta ilpost.it

hamas consegna corpi 2Gaza, Hamas consegna altri 2 corpi. Trump: «Se non rispetta i patti, dirò a Israele di attaccare» - Trump avverte: «Israele tornerà a combattere a Gaza non appena lo dirò io se Hamas non rispetterà l’accordo». Secondo ilmessaggero.it

hamas consegna corpi 2Hamas consegna altri corpi, Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah. Ma resta il problema del disarmo - Dopo Trump è Netanyahu a minacciare: "Si disarmerà, o tutto ... Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Consegna Corpi 2