Hamas consegna corpi di altri 2 ostaggi

22.15 "Israele ha ricevuto, attraverso la Croce Rossa, le bare di due ostaggi morti, che sono state consegnate alle forze dell'esercito all'interno della della Striscia di Gaza". Lo ha annunciato l'ufficio del premier Netanyahu. I corpi saranno trasferiti in Israele. Le famiglie saranno informate una volta completata l'identificazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it