Hamas al Cairo con i mediatori Arriva Vance e andrà a Gaza

Roma, 20 ottobre 2025 – Al lavoro per tenere in piedi il piano di pace, Donald Trump, mediando con fare da equilibrista, ricuce lo strappo sul cessate il fuoco, stemperando le dure accuse di Israele. "La tregua è ancora in vigore", assicura, e – parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One – sottolinea: "La leadership di Hamas non è coinvolta" negli attacchi contro le Idf nella Striscia di Gaza "forse ci sono dei ribelli al suo interno. Ma se Hamas violerà gli accordi, verrà annientata". Per scongiurare un'escalation l'amministrazione Usa, punta, da un lato, a mantenere rapporti "molto pacifici" con Hamas e, dall'altro, a contenere le reazioni di Benjamin Netanyahu e la sua volontà, sempre più palese, di proseguire una guerra permanente.

