Halloween in Fraternita | laboratorio creativo per bambini
Tornano i laboratori creativi per bambini al Museo della Fraternita dei Laici. Ci prepariamo alla festa più spaventosa dell’anno venerdì 31 ottobre con un laboratorio manuale ideato per i bambini dai 5 ai 10 anni.Da molti anni il Museo della Fraternita dei Laici propone un’ampia offerta didattica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
