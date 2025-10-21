Halloween e il Giorno dei Morti tra fantasmi simboli storie e tradizioni siciliane

Cataniatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quali sono le origini di Halloween e della tradizione del Giorno dei Morti? Qual è la simbologia legata a queste celebrazioni, le storie e perché si parla tanto degli spiriti dei defunti che tornano sulla terra? Tra leggende e indagini paranormali una serata all’insegna del brivido e dell’ignoto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

halloween giorno morti fantasmiHalloween o festa dei morti? Quando la death education passa (anche) da un dono - La Fondazione TuttoèVita propone di riscoprire la tradizione siciliana dei doni simbolici dai defunti come alternativa ai festeggiamenti di Halloween ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Il giorno dei Santi non è Halloween Scola: «Visitate i morti» - L arcivescovo, Angelo Scola, non cita zucche infuocate né dolcetti e scherzetti, ma è davanti agli occhi il confronto tra il tradizionale, ... Scrive ilgiornale.it

Come Si Celebra Halloween Negli Altri Paesi? - Sebbene tutti conosciamo Halloween per l'ostentata decorazione spaventosa e i costumi terrificanti, questa festività, celebrata il 31 ottobre, ha diverse versioni in tutto il mondo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Halloween Giorno Morti Fantasmi