Halloween celebration a Pescate | tutto pronto per una festa da paura
Fin dalle prime edizioni è subito diventata una delle feste di Halloween tra le più originali e coinvolgenti della provincia di Lecco (e non solo). Stiamo parlando di Halloween Celebration Pescate, evento promosso dall'associazione Papà di Pescate e patrocinato dall'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Halloween celebration a Pescate: tutto pronto per una festa da paura - Grandi e bambini potranno vivere un'esperienza da brivido tra fantasmi, vampiri, zombi, streghe, zucche e pipistrelli. Segnala leccotoday.it