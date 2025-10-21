Halloween alle terme di Monticello
Show in sauna, rituali speciali e un’atmosfera stregata. Venerdì 31 ottobre, in occasione di Halloween, le terme di Monticello Brianza (Monticello The Entertainment spa) si trasformano in un luogo incantato dove atmosfere suggestive, musica, cerimonie di benessere e aperitivi gourmet daranno vita. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
