Halloween al Parco Candy House di Nardò

Tutto pronto per “Il Parco di Candy House”, l’evento dedicato ai bambini e alle famiglie in programma giovedì 31 ottobre presso l’Area Mercatale di Nardò (Via della Resistenza), per celebrare insieme l’atmosfera magica e giocosa di Halloween.L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è organizzata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IL BOSCO DELLE FAVOLE – HALLOWEEN Domenica 26 ottobre Terme Varroniane – Cassino (FR) Aperti dalle 10:00 alle 20:00 Preparati a vivere il parco di Halloween più spaventosamente divertente d’Italia! Tra zucche giganti, streghe simpatich - facebook.com Vai su Facebook

Halloween 2024 a Gardaland, tutti gli eventi in programma e gli orari del parco - Attesi i concerti live di Benji e Fede e poi Fred De Palma, in chiusura uno spettacolo pirotecnico. Secondo tg24.sky.it

Il villaggio di Halloween nel frutteto del parco - Nel weekend di sabato 28 e domenica 29 ottobre il Frutteto del Parco a Ceriano Laghetto ha organizzato un appuntamento per celebrare la giornata di più spaventosa ... Si legge su monzatoday.it