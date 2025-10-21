Hainan | il nuovo ponte per le aziende italiane in Cina

Today.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Addimando ci guida attraverso le importanti novità, anche a livello doganale che riguardano il porto di Hainan, e in generale le politiche commerciali della Cina: aumentano le opportunità per le aziende italiane e si semplificano le procedure di scambio. 🔗 Leggi su Today.it

