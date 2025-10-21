Hailey Bieber ha appena abbandonato le glazed nails per la manicure più autunnale del 2025
C’è un cambio di stagione in corso — e non parliamo solo del meteo. Hailey Bieber, aka la ragazza che ha reso virali le glazed donut nails, ha ufficialmente archiviato la fase glassata per abbracciare la manicure più cozy (e cool) dell’autunno: un brown cat-eye manicure che grida “fall soft launch” da ogni riflesso. Hailey Bieber e la nuova manicure autunnale del 2025: mood cioccolato caldo, luce soffusa e mani da Pinterest board. La regina del minimal-glow è apparsa al 2025 Academy Museum Gala con un look da sogno total brown firmato Schiaparelli, e, come sempre, le sue unghie hanno raccontato la storia meglio di qualsiasi didascalia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
