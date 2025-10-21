Hai 18 anni? Ecco come puoi vedere l’Europa Gratis

Esplorare l'Europa in treno, gratis, a diciott'anni? L'Unione Europea rilancia anche DiscoverEU, l'iniziativa che permette ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2007 di viaggiare gratuitamente in treno in tutta Europa. Per candidarsi al progetto, inserito nel programma Erasmus+, c'è tempo dal 30 ottobre al 13 novembre 2025, Chi può partecipare e cosa offre il pass DiscoverEU. Per partecipare bisogna essere nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2007 ed essere residenti in uno degli Stati membri dell'UE o nei Paesi associati al programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia).

Hai 18 anni? Ecco come puoi vedere l'Europa. Gratis - L'Unione Europea rilancia il progetto: 35mila pass ferroviari gratuiti ai giovani nati nel 2007 per viaggiare fino a 30 giorni in tutta Europa.

