Arezzo, 21 ottobre 2025 – Le diagnosticano un’emorragia cerebrale dopo le dimissioni: parte l’ esposto in procura. L’avvocato che assiste la paziente, una donna di 93 anni di Arezzo, ha chiesto ai pm di acquisire tutta la documentazione clinica relativa ai due accessi al pronto soccorso: quello dell’ospedale della Fratta di Cortona, dove la signora era stata dimessa dopo poche ore, e quello successivo al San Donato di Arezzo, dove invece le era stata diagnosticata un’emorragia cerebrale. L’esposto, firmato dal legale Paolo Melcantini, è stato depositato in Procura. Lo scopo è chiedere di accertare se nella gestione clinica iniziale ci siano state condotte omissive o negligenti da parte dei sanitari; e nello specifico, se possano emergere elementi di responsabilità medica per omessa diagnosi e sottovalutazione clinica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ha un’emorragia dopo le dimissioni, parte l’esposto alla Procura