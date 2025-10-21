Ha un nuovo fidanzato Maria Elena Boschi soffiata-bomba dopo l’addio a Giulio Berruti

Maria Elena Boschi sembra pronta a voltare pagina dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Giulio Berruti. La relazione tra l’ex ministra e l’attore romano, durata cinque anni, si è ufficialmente conclusa lo scorso settembre. Le voci di crisi circolavano già da tempo, alimentate dalla loro assenza congiunta a eventi pubblici e dall’evidente distanza mostrata sui social. Ora, la deputata di Italia Viva ha confermato la rottura al settimanale Chi, mettendo fine ai dubbi e alle speculazioni che da mesi circolavano intorno alla coppia. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti avevano vissuto un amore intenso, fatto di apparizioni pubbliche, viaggi e progetti condivisi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

