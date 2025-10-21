Ha cambiato tutto al tavolo ma lo farà ancora su PC? Sveliamo i segreti e le origini di Vampire the Masquerade
Perché i vampiri ci affascinano così tanto? D’altronde sono non morti, esseri malefici assetati di sangue e portatori di sofferenza e morte. E in effetti rappresentazioni bestiali e orrifiche come quella vista in Nosferatu o in The Strain ci portano solo a pensare che non vorremmo trovarci soli in una stanza con questi esseri. I vampiri, però, sono anche altro. Sono seduttori, sono figure romantiche, dannate, bellissime e in grado di traslare in noi i loro patimenti. Quel sentimento di sfiducia contro Dio, l’ineluttabilità dell’eternità, un amore perduto che lascia un vuoto dentro. La figura del succhiasangue è stata in grado di diventare la rappresentazione delle nostre emozioni più vive, più strazianti e più appaganti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
