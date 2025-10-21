Gulliver | spettacolo teatrale itinerante

Cataniatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre 2025 alle 19:00 e alle 20:30 torna in scena all’Orto Botanico di Catania “Gulliver”, lo spettacolo teatrale itinerante - a cura di Officine Culturali - di Angelo D’Agosta, con Angelo D’Agosta e Andrea Balsamo. Lo spettacolo teatrale di e con Angelo D’Agosta – liberamente tratto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Magic Street Festival: l’illusione è itinerante - Con qualcosa che si presenta come una novità assoluta in Italia: il primo show di magia dal nome "Invisibilia" ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gulliver Spettacolo Teatrale Itinerante