Gulliver | spettacolo teatrale itinerante
Sabato 25 ottobre 2025 alle 19:00 e alle 20:30 torna in scena all’Orto Botanico di Catania “Gulliver”, lo spettacolo teatrale itinerante - a cura di Officine Culturali - di Angelo D’Agosta, con Angelo D’Agosta e Andrea Balsamo. Lo spettacolo teatrale di e con Angelo D’Agosta – liberamente tratto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Per questa edizione il biglietto per "Gulliver" avrà un costo speciale: 5,00 € intero
