Guida ubriaco con la patente revocata e semina il panico per le vie del centro | denunciato

Un uomo, con numerosi pregiudizi penali, è stato denunciato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Reggio Calabria per guida in stato di ebbrezza. Una pattuglia ha infatti notato zigzagare pericolosamente per le vie del centro un vecchio ciclomotore con a bordo un uomo non molto presente a se. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

