GUIDA TV 21 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI FLORIS
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Il Commissario Montalbano 13 R Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:50 Freeze ultima puntata Nella Mente di Narciso Game Show Inchieste Rai3 21:20 23:10 Il Coraggio di Blanche 1ªTv Dottori in Corsia Film Inchieste Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Carta Bianca Dalla Parte degli Animali R Talk Show Film Canale 5 21:45 00:05 La Notte nel Cuore 1ªTv X-Style Serie Tv Rubrica Italia 1 21:15 01:15 Le Iene Presentano: Inside Britney Spears: La Caduta di Una Stella Inchieste Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog
