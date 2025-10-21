Guida a 17 anni con accompagnatore | l’UE cambia le regole al volante
Patenti più moderne e strade più sicure: l’Unione europea ha dato il via libera alla guida a 17 anni con accompagnatore, alla patente digitale e a regole più stringenti per i neopatentati, con provvedimenti che seguiranno i trasgressori anche oltre confine. Una svolta che tocca la vita quotidiana e il modo in cui pensiamo la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
