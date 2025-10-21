Guida 2026 del Gambero Rosso | ecco i migliori ristoranti d’Italia Vince la Trattoria La Madia mentre Massimo Bottura torna al vertice degli chef

È stata resa nota la Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso che premia per la prima volta una trattoria come Ristorante dell’Anno. Tra gli chef grande il ritorno in testa di Massimo Bottura, accanto a Enrico Crippa e Niko Romito. La guida recensisce quest’anno 2.600 indirizzi lungo tutta la Penisola: città d’arte, strade secondarie e piazze di provincia. “Abbiamo costruito una vera e propria mappa dei sapori e dei territori italiani, con un livello di copertura incredibile – ha commentato Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso – grazie a oltre 100 professionisti che vivono questo lavoro come una missione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

