Guerra la Polonia minaccia Putin | Pronti ad arrestarlo se sorvola il nostro spazio aereo

Ilmessaggero.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polonia non esclude l'ipotesi di un ordine di arresto per il presidente russo Vladimir Putin durante un suo eventuale sorvolo del paese per raggiungere l'Ungheria, dove dovrebbe recarsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

