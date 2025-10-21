Guerra in Ucraina Polonia | Non escludiamo arresto Putin se sorvola i nostri cieli

La tensione tra Russia, Stati Uniti ed Europa continua a crescere, alimentata da sviluppi diplomatici e militari che segnalano un deterioramento nei rapporti internazionali. Il ministro degli Esteri polacco ha lanciato un messaggio durissimo: “Non escludiamo l’atterraggio forzato e l’arresto di Vladimir Putin” nel caso in cui il presidente russo sorvolasse lo spazio aereo polacco per recarsi a Budapest, dove si sta pianificando un incontro con Donald Trump. Sul leader del Cremlino pende un mandato di arresto della Corte penale internazionale, e Varsavia non esclude azioni dirette per farlo rispettare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Ucraina, Polonia: “Non escludiamo arresto Putin se sorvola i nostri cieli”

