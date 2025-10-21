Guerra in Ucraina gli Usa | pace più lontana Salta il vertice di Budapest tra Trump e Putin

Lo stop dopo una telefonata tra Rubio e Lavrov. Mosca resta contraria a un cessate il fuoco immediato. Dieci Paesi Ue: «Fermarsi alla linea del fronte attuale».

Guerra Ucraina, Usa: nessun incontro Trump-Putin nell'immediato. Lavrov: «Contrari a un cessate il fuoco a breve» - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Scrive ilmessaggero.it

Guerra Russia-Ucraina, Donald Trump: “Avremo pace pagata cara. Non credo l’Ucraina possa vincere” - Non credo l’Ucraina possa vincere”" pubblicato il 21 Ottobre 2025 a firma di Salvator ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Ucraina, il faccia a faccia Trump-Putin si allontana. Ue e Kiev lavorano a piano in 12 punti - Secondo un funzionario della Casa Bianca citato da Axios, l'incontro tra i due leader non arriverà a breve. Si legge su adnkronos.com