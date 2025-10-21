Guerra in Ucraina gli Usa | pace più lontana Budapest salta il vertice tra Trump e Putin | Missili e droni nuova notte di attacchi russi

Lo stop dopo una telefonata tra Rubio e Lavrov. Mosca resta contraria a un cessate il fuoco immediato. Dieci Paesi Ue: «Fermarsi alla linea del fronte attuale».

Guerra Ucraina, Usa: nessun incontro Trump-Putin nell'immediato. Ue e Kiev lavorano a piano di pace in 12 punti - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Secondo ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, strappo sui diktat russi per la tregua: salta il vertice di Budapest tra Donald e Putin - di Marco Ventura L'incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che doveva preparare il vertice fra Trump e Putin a Budapest, ... ilgazzettino.it scrive

Ucraina, Donald Trump: "Kiev potrebbe vincere la guerra ma non credo ci riuscirà" - Il piano di Kiev e Paesi europei per porre fine al conflitto congelando la situazione al fronte. Come scrive lastampa.it