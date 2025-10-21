Guerra dazi Usa-Cina | ora Pechino tassa pure le navi da crociera

La nave Riviera dirotta su Seul per evitare una tassa di 1,6 milioni di dollari a Shanghai

