Guccini | Un tizio mi ha scritto una lettera per dirmi Guccini va all’inferno vecchio rimbambito! Per fortuna che c’è Vasco Rossi!

Ilnapolista.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Stampa intervista oggi Francesco Guccini di cui oggi esce l’ultimo romanzo  Romeo e Giulietta 1949.  In quegli anni, come in questo libro, la vita politica si intrecciava profondamente    con quella privata delle persone. Ricorda i suoi genitori andare al voto dopo la guerra? «Certo che li ricordo: ricordo loro e l’atmosfera di quei giorni, il voto per il Referendum monarchia-repubblica. Quell’atmosfera me l’ha ricordata anche il film di Paola Cortellesi, C’è ancora domani. C’erano le zie che dicevano alla mamma di stare attenta a non sporcare la scheda elettorale con il rossetto, che altrimenti sarebbe stata invalidata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

guccini un tizio mi ha scritto una lettera per dirmi guccini va all8217inferno vecchio rimbambito per fortuna che c8217232 vasco rossi

© Ilnapolista.it - Guccini: «Un tizio mi ha scritto una lettera per dirmi “Guccini, va all’inferno vecchio rimbambito! Per fortuna che c’è Vasco Rossi!»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

guccini tizio ha scrittoGuccini: «Un tizio mi ha scritto una lettera per dirmi “Guccini, va all’inferno vecchio rimbambito! Per fortuna che c’è Vasco Rossi!» - La Stampa intervista oggi Francesco Guccini di cui oggi esce l’ultimo romanzo Romeo e Giulietta 1949. Scrive ilnapolista.it

Fabri Fibra e Francesco Guccini: uno strano incontro tra “avvelenati” - Non la vedi dalla strada, e infatti la superiamo, tocca tornare indietro e fare una piccola discesa fino a che si arriva in una corte. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Guccini Tizio Ha Scritto