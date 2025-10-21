Guccini | Un tizio mi ha scritto una lettera per dirmi Guccini va all’inferno vecchio rimbambito! Per fortuna che c’è Vasco Rossi!

La Stampa intervista oggi Francesco Guccini di cui oggi esce l’ultimo romanzo Romeo e Giulietta 1949. In quegli anni, come in questo libro, la vita politica si intrecciava profondamente con quella privata delle persone. Ricorda i suoi genitori andare al voto dopo la guerra? «Certo che li ricordo: ricordo loro e l’atmosfera di quei giorni, il voto per il Referendum monarchia-repubblica. Quell’atmosfera me l’ha ricordata anche il film di Paola Cortellesi, C’è ancora domani. C’erano le zie che dicevano alla mamma di stare attenta a non sporcare la scheda elettorale con il rossetto, che altrimenti sarebbe stata invalidata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guccini: «Un tizio mi ha scritto una lettera per dirmi “Guccini, va all’inferno vecchio rimbambito! Per fortuna che c’è Vasco Rossi!»

