Guardiagrele e Rocca San Giovanni ospitano la prima edizione del Serpentosa Fest

Chietitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal cuore della Maiella alla Costa dei Trabocchi, prende il via la prima edizione del “Serpentosa Fest”, una iniziativa di Sport e Valori Aps di Luigi Milozzi e Giampiero Davide con l’intento di unire cultura, tradizione, enogastronomia e valorizzazione del territorio.Protagonisti dell’evento i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

