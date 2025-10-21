Guardiagrele e Rocca San Giovanni ospitano la prima edizione del Serpentosa Fest

Dal cuore della Maiella alla Costa dei Trabocchi, prende il via la prima edizione del “Serpentosa Fest”, una iniziativa di Sport e Valori Aps di Luigi Milozzi e Giampiero Davide con l’intento di unire cultura, tradizione, enogastronomia e valorizzazione del territorio.Protagonisti dell’evento i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altre letture consigliate

Abruzzo storie e passioni. Melodia Simples · Clocks Time. Torrione Orsini - L'origine della Guardiagrele medievale? Abruzzo storie e passioni #guardiagrele #medievale #medioevo #storia #arte #cultura #architettura #Abruzzo #abruzzostoriepassioni # Vai su Facebook

Guardiagrele e Rocca San Giovanni ospitano la prima edizione del Serpentosa Fest - Dal cuore della Maiella alla Costa dei Trabocchi, prende il via la prima edizione del “Serpentosa Fest”, una iniziativa di Sport e Valori Aps di Luigi Milozzi e Giampiero Davide con l’intento di unire ... Da chietitoday.it

Clima Rocca San Giovanni - Medie climatiche - Marzo 4 °C 14 °C 63 mm 72 % ENE 9 km/h 5 ore Aprile 7 °C 18 °C 55 mm 71 % ENE 9 km/h 6 ore Maggio 11 °C 22 °C 35 mm 72 % ENE 9 km/h 8 ore Giugno 15 °C 26 °C 44 mm 70 % ENE 9 km/h 9 ore Luglio 17 °C 29 ... Riporta ilmeteo.it

A Rocca San Giovanni apre spiaggia accessibile - Una spiaggia accessibile dedicata alle persone con disabilità è stata inaugurata questa mattina in località La Foce a Rocca San Giovanni (Chieti), uno dei 19 comuni della costa abruzzese partner del ... Lo riporta ansa.it