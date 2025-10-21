Guardia di finanza visita del generale Fabrizio Cuneo | Presidio della sicurezza economico-finanziaria
Il comandante interregionale dell’Italia centrale, generale di corpo d’armata Fabrizio Cuneo si è recato in visita al Comando regionale Umbria della Guardia di finanza.Accolto presso la caserma della Guardia di finanza “M.B.V.M. Domenico Furbini”, dal Comandante regionale Umbria, generale di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
